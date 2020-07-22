Мишустин: формат нового учебного года будет определен в августе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал дату принятия решения о формате начала учебного года в стране. Он объявил, что 20 августа правительство огласит окончательный вариант в зависимости от обстановки с коронавирусной инфекцией.

«По-разному сейчас складывается ситуация. В целом могу сказать, что из докладов, которые я слышал, в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет соответственно приниматься окончательное решение по каждому из регионов», - сообщил премьер.

Мишустин выразил надежду на то, что формат дистанционного обучения будет минимизирован и дети отправятся в школы.

Ранее около 270 тысяч школьников в России сдали Единые государственные экзамены по истории и физике. В школах в этот период соблюдались строгие меры санитарной безопасности.