В аэропорту Шанхая загорелся Boeing 777: видео

В аэропорту Шанхая загорелся грузовой лайнер Boeing 777. В Сети опубликованы кадры происшествия.

В ролике, снятом очевидцем, видно, что возгорание охватило хвост самолета. Постепенно из одного только дыма образовался полноценный пожар. Известно, что загорелся самолет Эфиопских авиалиний. Видео опубликовано в Twitter.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливаются.