Политолог оценил действия правоохранителей в Луцке

Правоохранители и СБУ сработали адекватно и выбрали правильную тактику накануне в Луцке, где Максим Кривош, называвший себя Плохим, удерживал автобус с 20 пассажирами, заявил «Звезде» политолог Александр Семченко.

«Они могли оцепить район происшествия и не допускать в район других людей, чтобы не подвергать опасности их. Это они сделали», - отметил он.

Он добавил, что некоторые предлагали «решить вопрос силовым путем», что, по его мнению, было совершенно не верно. Напротив, была выбрана другая тактика - затягивания конфликта.

«Конечно, многие говорили, что надо было штурмовать, при помощи тепловизора и снайпера пристрелить этого человека, решить вопрос силовым путем. Но путь, который был выбран - затягивание определенное... Конфликт был отложен и были предприняты меры, чтобы он не распространился на другие сферы. Поэтому, здесь нельзя сказать что-то плохое о правоохранительных органах», - заявил политолог.

Напомним, что 21 июля в Луцке дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош задержал автобус с 20 заложниками. Он сам позвонил в полицию, представился неким Максимом Плохим и сообщил о захвате людей. Он также сообщил, что при себе имеет оружие и взрывчатку. В течение дня он вел переговоры с полицией и представителями власти, выдвигая им некоторые требования. В итоге украинские силовики провели штурм, задержали захватчика и отпустили заложников.