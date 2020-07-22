Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине

Болезненные ощущения в спине часто могут возникать от неосторожного движения, в результате которого межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

Специалист отметил, что другой причиной дискомфорта в спине может быть грыжа или спазм. Однако в большинстве случаев эти ощущения все же вызваны просто усталостью, неудобством или общим расстройством организма. Медик посоветовал не слушать врачей, которые посылают пациента с подобными недомоганиями в спине на операцию к хирургу.

«У нас очень любят предлагать хирургическое вмешательство, обещая выздоровление. В 99% случаев это неправда», - отметил врач в эфире канала «Россия 1» .

Александр Мясников добавил, что для устранения такой боли достаточно спать на жесткой поверхности, сбросить лишние килограммы и заняться гимнастикой.