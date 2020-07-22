В России выявлено 5 862 новых случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом жителей страны увеличилось на 5 862 человека. Таким образом, всего в РФ количество заболевших с момента начала эпидемии составило 789 190 человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5862 в 83 регионах. В том числе выявлено активно 1 516 (25,9%) без клинических проявлений», - сообщили в оперативном штабе.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы пациенты с коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Количество вылечившихся от COVID-19 в РФ составило 572 053 человека, 12 745 пациентов умерли.