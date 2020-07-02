Лукашенко поздравил Путина с одобрением россиянами поправок в Конституцию РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил своего коллегу, российского лидера Владимира Путина, с одобрением гражданами предложенных им поправок в Конституцию РФ.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской Федерации», - сказано в сообщении пресс-службы главы республики.

В поздравлении также отмечается, что это «стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами» деятельности Путина.

Президент Белоруссии подчеркнул, что своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства.

Ранее сообщалось, что явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля составила 67,97%. Плебисцит проходил в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно в связи с эпидемиологической обстановкой на фоне коронавируса.