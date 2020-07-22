Дело Ефремова поступило в суд

Уголовное дело о нарушении ПДД актером Михаилом Ефремовым, повлекшее по неосторожности смерть человека, поступило в Пресненский суд Москвы.

«Дело было зарегистрировано судом сегодня», - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая РИА Новости.

Уголовное дело с участием актера было расследовано за короткий срок. С момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней.

Напомним, Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП 8 июня на Садовом кольце. Он допустил столкновение с автомобилем, водитель которого впоследствии умер в больнице.