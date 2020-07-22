Очаг коронавируса возник на Ондской ГЭС после ликвидации разлива масла

За минувшие сутки в Карелии зафиксировано 45 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 15 из которых выявлено на Ондской ГЭС, сообщает региональный оперштаб.

После ликвидации разлива технического масла на Ондской ГЭС, которое в результате аварии попало в реку Онда, на объекте возник новый очаг коронавируса.



К ликвидации последствий привлекались 13 единиц техники и 25 человек из представителей ГЭС и сотрудников регионального МЧС.

За сутки в России выявлено 5 862 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, всего в РФ количество заболевших с момента начала эпидемии составило 789 190 человек.