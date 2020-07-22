Мишустин назвал первостепенной задачей борьбу с бедностью

Принятые для финансовой поддержки граждан РФ во время эпидемии коронавируса меры можно назвать беспрецедентными - семьям с детьми было выделено порядка 600 миллиардов рублей. Однако борьба с бедностью по-прежнему остается приоритетной задачей для правительства РФ, заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что данная тема находится на особом контроле как у президента РФ, так и у правительства. Во время эпидемии правительство Российской Федерации, сделало все, чтобы прямая финансовая помощь быстрее доходила до конкретных адресатов.

Поэтому меры, которые были приняты для поддержки граждан и экономики по время пандемии являются беспрецедентными и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей. Денежные средства от правительства РФ получили семьи, в которых воспитывается порядка 26 с половиной миллионов детей.