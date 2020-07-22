«Он сам виноват»: Александр Толмацкий о причинах смерти Игоря Талькова

Продюсер Александр Толмацкий поделился своим видением ситуации со смертью популярного некогда исполнителя Игоря Талькова. Медиадеятель придерживается мнения, что в своей смерти певец во многом был виноват сам.

В вечер смерти Тальков повздорил с исполнителем Игорем Малаховым. Причиной стало желание последнего поменять очередность их выступлений. В ходе конфликта Малахов пришел в гримерку Талькова, чтобы выяснить отношения.

В момент ссоры Малахов достал огнестрельное оружие и в ходе завязавшейся потасовки произвел несколько выстрелов, один из которых стал роковым для Талькова.

«Он сам виноват в своей смерти. Такое у него было поведение. Когда Игорь пришел к нему в гримерку, надо было поговорить с ним, а не выталкивать. В смерти Талькова виновата его охрана. Это случайный выстрел. Талькову надо было поговорить с Малаховым по-мужски», - приводит издание StarНit слова Толмацкого.

Однако близкие Талькова на протяжении многих лет считают, что убийство было заказным, так как певец, по их словам, вел себя странно и прощался с окружающими.

Напомним, рок-музыканта, певца, поэта и актера Игоря Талькова убили в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта. Уголовное дело по факту преступления было временно приостановлено после инициации, но затем вновь возобновилось.