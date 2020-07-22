Крики и выстрелы: появились кадры с места расстрела людей на похоронах в США

В Сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, на которое попал момент расстрела людей возле похоронного бюро в Чикаго. Неизвестные открыли огонь по людям из автомобиля.

На кадрах видно, что люди кидаются врассыпную по улице, слышны непрекращающиеся выстрелы, напуганные прохожие мечутся в поисках укрытия, не понимая, что происходит.

Сообщается, что в результате инцидента ранения получили не менее 14 человек. Многие из пострадавших приехали на траурное мероприятие.

В полиции сообщили, что собравшиеся на похороны люди были обстреляны из автомобиля и открыли ответный огонь. Подозреваемые бросили машину и попытались скрыться. Один из стрелявших был задержан, поиск остальных преступников продолжается.