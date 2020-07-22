Илон Макс отреагировал на захват заложников в Луцке

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на историю с захватом заложников в автобусе в украинском городе Луцк.

«Просто еще один день в 2020 году», - написал он в Twitter под публикацией издания The New York Times.

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Напомним, что 21 июля в Луцке дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош задержал автобус с 20 заложниками. Он сам позвонил в полицию, представился неким Максимом Плохим и сообщил о захвате людей. Он также сообщил, что при себе имеет оружие и взрывчатку. В течение дня он вел переговоры с полицией и представителями власти, выдвигая им некоторые требования.

Одно из них выполнил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообщался с захватчиком по телефону, а позже выложил обращение с рекомендацией посмотреть фильм «Земляне» 2005 года на своей странице в Facebook.

После этого захватчик позволил вывести из автобуса трех человек - подростка, пожилую женщину и беременную девушку. Спустя некоторое время силовики начали штурм и освободили остальных людей.

В ходе штурма украинские силовики задержали захватчика заложников. Все удерживаемые покинули общественный транспорт.