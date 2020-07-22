Певец Александр Буйнов перенес операцию

Известный российский певец Александр Буйнов сообщил, что был госпитализирован в медицинское учреждение с приступом и перенес операцию.

О своих проблемах со здоровьем и нахождении в больнице исполнитель рассказал сам на странице в Instagram.

В комментариях к посту подписчики Буйнова обратили внимание на необычную для артиста худобу и пожелали ему скорейшего выздоровления.

«После операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого», - намекнул певец.

Конкретной информации о характере произведенной операции сообщено не было. Весной этого года артист отметил свой семидесятилетний юбилей.