Певец Александр Буйнов перенес операцию
Артист не стал рассказывать, какая именно операция была ему сделана, но дал определенные подсказки.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Известный российский певец Александр Буйнов сообщил, что был госпитализирован в медицинское учреждение с приступом и перенес операцию.
О своих проблемах со здоровьем и нахождении в больнице исполнитель рассказал сам на странице в Instagram.
В комментариях к посту подписчики Буйнова обратили внимание на необычную для артиста худобу и пожелали ему скорейшего выздоровления.
«После операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого», - намекнул певец.
Конкретной информации о характере произведенной операции сообщено не было. Весной этого года артист отметил свой семидесятилетний юбилей.