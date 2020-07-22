Туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в ряде регионов России

Правительство РФ вернет туристам от пяти до 15 тысяч рублей при отдыхе в ряде российских регионов. С таким сообщением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня, 22 июля, он выступает в Госдуме с первым отчетом о работе правительства за 2019 год.

По словам премьера, туристическая отрасль оказалась в сложном положении, в связи с чем ее необходимо не только поддерживать, но и обеспечить условия для динамичного развития.

Мишустин также подчеркнул, что туроператорам были предоставлены субсидии. Их размер оценивается почти в 3,5 миллиарда рублей.

«Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом», - добавил премьер.

Ранее в Ассоциации туроператоров России напомнили: несмотря на то что российские города открыты для посещения, у Роспотребнадзора есть определенные требования, касающиеся размещения в отелях, экскурсий и прочих туристических услуг.