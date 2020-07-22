Мишустин назвал главную цель правительства

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год. В докладе премьер-министр назвал главную цель, которая стоит перед правительством, - повышение качества жизни каждого человека в стране.

Мишустин пояснил, что данную цель члены кабмина сформулировали после выступления главы государства с ежегодным посланием Федеральному собранию.

«На этой основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы. А значит, достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент», - сказал Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что Владимир Путин, по сути, определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу. Напомним, вчера президент РФ подписал указ, в котором содержатся ключевые цели по национальному развитию России до 2030 года.