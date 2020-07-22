«Страх божий»: жители показали свои дома после наводнения в Нижних Сергах

Небольшой город Нижние Серги в Свердловской области сильно пострадал из-за сильных дождей и разлива реки Заставка. Пострадали 200 домов, часть из них унесло потоками воды. В уцелевшие дома люди возвращаются со слезами на глазах, ведь то, что они видят внутри, приводит их в шок. Мощный поток принес в помещения все, что было на его пути, - деревья, куски металла, бочки, столы, остатки чьих-то домов. Все это теперь лежит неподъемным грузом в домах, где некогда царила спокойная и обычная жизнь. Кадры разрушительных последствий стихии публикует «Звезда».

Небольшая, спокойная река Заставка, глубина которой летом обычно не превышает 20 сантиметров, за полчаса из-за аномального ливня превратилась в мощный поток, несущийся со скоростью несколько метров в секунду, глубиной до пяти метров. Сейчас в регионе объявлен режим ЧС. Накануне по поручению президента России Владимира Путина сюда был направлен глава МЧС Евгений Зиничев.

Жители подтопленных территорий временно направлены в пункты размещения, организованные в двух детских садах и одном санатории. Некоторые дома, разрушенные водой, не подлежат восстановлению. На месте ведутся аварийно-спасательные работы.