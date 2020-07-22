Зеленский раскрыл детали переговоров с мужчиной, захватившим людей в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с захватившим заложников мужчиной в Луцке в течение десяти минут. В интервью изданию «Украинская правда» глава государства рассказал, что переломный момент в операции по спасению 13 находившихся в автобусе людей наступил, когда он выполнил требование захватчика - призвал украинцев посмотреть фильм «Земляне».

При разговоре с неадекватным злоумышленником Зеленский попросил его отпустить одного раненого, беременную женщину и ребенка.

«Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек, и я после этого запишу видео. После того, как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30-40 минут, и он отпустил заложников», - объяснил Зеленский.

Злоумышленнику инкриминируют четыре статьи, в том числе «теракт». Зеленский объяснил, что ему приходилось периодически прерывать встречу с президентом Швейцарии, которая у него проходила в этот момент, но его коллега Симонетта Соммаруга все понимала. Ситуацию с заложниками держали на контроле правоохранительные органы, и нужно было понять в первую очередь требования террориста и то, насколько серьезны и опасны его намерения. Поэтому от штурма было решено отказаться, чтобы не привести к человеческим жертвам.