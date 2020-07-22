«Борщ из людей»: жительница Сочи пожаловалась на наплыв туристов

Из-за снятия карантинных ограничений город-курорт Сочи столкнулся с наплывом туристов. На большое количество отдыхающих и связанные с этим неудобства пожаловалась жительница Сочи Татьяна Кольцова.

По ее словам, главная отличительная черта обстановки в городе – очереди. Очереди в отели, в заведения общественного питания и на пляжи. Кольцова подчеркнула, что скопления людей отмечаются возле даже ранее не очень популярных и неприметных кафе.

Она отметила, что особой популярностью у туристов пользуется башня на горе Ахун, где также можно увидеть постоянные очереди. Очень много людей и в Имеретинской низменности, где иногда, как емко выразилась горожанка, из-за их скопления можно наблюдать «борщ из людей», передает портал 161.ru.