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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам России

Виктория Ивашечкина
21:15 02.07.2020
Звание было присвоено городам за вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам России
© Фото: Kremlin Pool, Globallookpress

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам.

Данное звание было присвоено городам «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».

Таким образом, почетное звание носят следующие города: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Об этом говорится в указе, который размещен на сайте Кремля.

Российская академия наук также одобрила присвоение почетного звания  перечисленным городам.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 населенным пунктам.

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