Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам России
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам.
Данное звание было присвоено городам «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».
Таким образом, почетное звание носят следующие города: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Об этом говорится в указе, который размещен на сайте Кремля.
Российская академия наук также одобрила присвоение почетного звания перечисленным городам.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 населенным пунктам.