У злоумышленника из Луцка были при себе пистолет, автомат и граната

Украинские власти сообщили, что мужчина, осуществивший захват автобуса в Луцке, имел при себе пистолет и автомат в рабочем состоянии, а также одну боевую гранату.

Соответствующую информацию озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире канала «112 Украина».

Заместитель главы МВД страны Антон Геращенко на своей официальной странице в Facebook заверил, что все найденное в собственности у злоумышленника вооружение будет тщательнейшим образом обследовано для обнаружения любых следов возможных сообщников мужчины, а также для выяснения источника происхождения оружия.

Геращенко рассказал, что для восстановления картины произошедшего и предшествующих событий будет проведена большая работа. Он также отметил, что группа криминалистов будет работать на месте теракта на протяжении всей ночи.

Ранее в МВД Украины сообщили о задержании сообщников, помогавших преступнику в захвате рейсового автобуса с заложниками «Берестечко - Красниловка» утром 21 июля.