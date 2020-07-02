В задания ЕГЭ могут включить вопросы о пандемии COVID-19

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что в Единый государственный экзамен по истории могут включить вопросы о пандемии коронавируса.

По его словам, COVID-19 — «событие явно незаурядное с точки зрения влияния на весь мир», которое может разделить историю на до и после.

По мнению Федорчука, изменения уже начали происходить. Главным образом, они касаются развития новых, дистанционных форматов работы.

«Многие вещи просто переходят в дистанционный формат, от многих люди просто отказываются, потому что пандемия, например, показала, что необязательно всех собирать в одном месте, чтобы поставить задачу», - уточнил министр на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Он также добавил, что в ЕГЭ по истории уже входили вопросы об эпидемиях. К примеру, в XV веке на Руси произошла эпидемия чумы, отметил он.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская подтвердила предположение министра о включении вопросов по коронавирусу в ЕГЭ. Она добавила, что после пандемии могут обновить ЕГЭ по биологии, учитывая специфику инфекции.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор обязал организаторов ЕГЭ носить маски и перчатки. Что касается выпускников школ, то решение об использовании ими средств индивидуальной защиты примут региональные власти