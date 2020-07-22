Конвульсии, крики и удушение: москвичка подает в суд на школу духовных практик

Жительница Москвы собирается подать в суд на папу, но не биологического. «Папой» зовется тренер духовных практик, работающий в тандеме с коллегой под псевдонимом «Борода».

Сами духовные практики проводятся в школе «Вселенная Блаженства» и представляют собой довольно странное зрелище. Люди бьются в конвульсиях, тяжело дышат, стонут и кричат, что напоминает если не массовый приступ эпилепсии, то коллективное безумие точно.

Екатерина Надольская пришла в сообщество, не зная, что ее ждет. Она хотела с помощью расслабляющей йоги избавиться от комплексов и предрассудков, но ожидания не оправдались.

«Когда я туда пришла, я увидела не ритуалы на исполнение желаний, а что-то похоже на оргию через одежду. И для меня был шок, больший шок, что тот самый папа - главный тренер, основатель секты - он душил людей, заводил в комнату и говорил, что тебе будет классно от гипоксии. Там действительно выходило много людей из этой комнаты с какими-то сумасшедшими глазами», - поделилась Екатерина.

Ей предложили попробовать удушение на себе, а перед ним еще постоять десять минут на гвоздях. Екатерина говорит, что до сих пор чувствует себя плохо и собирается в суд.

Это должно было быть смешными и нелепыми ритуалами, после которых исполняются желания. По крайней мере, так волшебники, как еще называют «Папу» и «Бороду», позиционируют философию своих практик. В мирской жизни это некие москвичи Долохов и Гурангов, которые свои идеи излагают в нескольких книгах-пособиях, моментально разлетающихся среди читателей.

Практики, конечно, интересные, только когда кто-то из участников этих тренингов действительно окажется в реанимации, читать мантры их авторы будут уже в полиции. А пока они постоянно меняют ИП и продолжают раскрывать чакры и кошельки. Помедитировать несколько дней стоит 15 тысяч рублей.