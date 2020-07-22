«Устранить коллизию»: в Госдуме предложили обязать СМИ ставить отметку о запрете в публикациях о террористах

Депутат Госдумы РФ по одномандатному избирательному округу 158 от Самарской области Александр Хинштейн подготовил законопроект, обязывающий СМИ в публикациях о террористических организациях ставить отметку о запрете данных организаций на территории России, по аналогии с материалами об экстремистских сообществах. В эксклюзивном разговоре со «Звездой» Хинштейн рассказал о сути нового проекта.

«Мы предлагаем устранить существующую сегодня правовую коллизию, потому что в настоящий момент закон впрямую требует, чтобы все СМИ, сообщая о деятельности организаций, включенных в перечень экстремистских, на это делали ссылку: “такая-то организация, звездочка, деятельность запрещена в Российской Федерации”. В то же время аналогичное требование для организаций, включенных в перечень террористических, законодательство не устанавливает», - отметил депутат.

По его словам, это неправильно, потому что терроризм является высшей формой экстремизма. К тому же, существует открытый список террористических организаций, который ведет ФСБ.

«И мы предлагаем обязать СМИ по аналогии с обязательным упоминанием о запрещенности деятельности в России организаций, включенных в список экстремистских, сделать то же самое в отношении организаций, включенных в список террористических. Этот список открыт, секрета он не представляет», - подчеркнул Хинштейн.

Проект с учетом замечаний поддержан правительством РФ. Запрет будет отражен в законе о СМИ. Для нарушивших запрет изданий будет предусмотрено соответствующее наказание.