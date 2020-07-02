Мосгоризбирком утвердил итоги голосования в Москве и передал их в ЦИК

Зампредседателя ЦИК Дмитрий Реут заявил, что Мосгоризбирком утвердил итоги по голосованию по поправкам к конституции в столице и передал их в комиссию.

«Да, 100%, мы сегодня свой протокол подписали, итоги по Москве установили и даже передали в Центральную избирательную комиссию», - сказал Реут, пишет РИА Новости.

Напомним, по данным Мосгоризбиркома, поправки в конституцию в Москве поддержали 65,29% избирателей, а 33,98% проголосовали против.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.

Ранее сообщалось, что в ЦИК РФ рассказали о планах расширения электронного голосования.