Харламов высмеял свой развод с Асмус
Юморист Гарик Харламов, информация о разводе которого с супругой, актрисой Кристиной Асмус, недавно появилась в СМИ, вполне доволен и счастлив. Над произошедшим расторжением брака, которое пока не подтверждено официально, он пошутил со свойственным ему чувством юмора.
Друг шоумена, блогер Данила Поперечный, опубликовал в Twitter видеоролик из Санкт-Петербурга, в котором Харламов запечатлен на корме теплохода, идущего по Неве, а прямо по курсу перед ним - разведенный над рекой Дворцовый мост.
«Развелся!» - заявляет Харламов, указывая рукой на мост.
Подписчики поддержали блогера в комментариях.
«Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», - заметил пользователь @_Gallandec.
«Гарик, поздравляю!» - написал @andreyvasin67.
Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись, прожив в браке восемь лет. У бывших супругов есть шестилетняя дочь Настя, которая будет жить с мамой, пишет iz.ru. Папа планирует активно участвовать в ее воспитании.