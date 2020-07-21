Харламов высмеял свой развод с Асмус

Юморист Гарик Харламов, информация о разводе которого с супругой, актрисой Кристиной Асмус, недавно появилась в СМИ, вполне доволен и счастлив. Над произошедшим расторжением брака, которое пока не подтверждено официально, он пошутил со свойственным ему чувством юмора.

Друг шоумена, блогер Данила Поперечный, опубликовал в Twitter видеоролик из Санкт-Петербурга, в котором Харламов запечатлен на корме теплохода, идущего по Неве, а прямо по курсу перед ним - разведенный над рекой Дворцовый мост.

«Развелся!» - заявляет Харламов, указывая рукой на мост.

Подписчики поддержали блогера в комментариях.

«Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», - заметил пользователь @_Gallandec. «Гарик, поздравляю!» - написал @andreyvasin67.

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись, прожив в браке восемь лет. У бывших супругов есть шестилетняя дочь Настя, которая будет жить с мамой, пишет iz.ru. Папа планирует активно участвовать в ее воспитании.