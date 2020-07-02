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Огонь тушили 200 человек: очевидцы рассказали о крупном пожаре в центре Москвы

Виктория Ивашечкина
Владислав Кустов
19:55 02.07.2020
Лишь спустя несколько часов удалось локализовать и потушить разбушевавшееся пламя.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот

В четверг, 2 июля, в самом центре Москвы, на Тверской улице, случился сильный пожар: в течение нескольких часов горело 6-тиэтажное здание конца 19 века.

Движение в окрестностях было перекрыто (в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца), огромная нагрузка легла на соседние улицы, что спровоцировало большие пробки.

По официальной информации, пламя раскинулось на 800 квадратных метров и уничтожило квартиры на трех этажах. Лишь спустя несколько часов удалось локализовать и потушить сильный пожар.

По предварительным данным, жертв нет. Дом находится на реконструкции. Нарушение техники безопасности при ремонтных работах пока основная версия случившегося.

Огонь тушили почти 200 человек и более 60-ти единиц техники.
В соцсетях очевидцы происшествия делились фото и видео с места пожара.

«На Тверской пробка не только из машин, но и из праздно шатающихся зевак» - сообщил один пользователь Instagram.

«Горит здание на Тверской улице. По предварительным данным, пострадавших нет», - рассказал другой очевидец, сняв видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что крупный пожар на Тверской улице в Москве был потушен. При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали временно воздержаться от поездок в центр столицы.

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