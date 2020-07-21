«Сплав» по Краснодару: мощный ливень затопил центр города

В Краснодаре на протяжении уже нескольких часов идет сильный дождь. После того, как ливень затопил центр города, на столицу Кубани обрушился еще и град. В результате некоторые микрорайоны оказались под водой.

Жители города выкладывают видеоролики в соцсети, где делятся впечатлениями о происходящем, показывая, как сильно пострадал тот или иной жилой район.

«Если Краснодар не едет на море, то море приезжает само», - пошутила одна из пользовательниц в Instagram.

Кое-где по затопленным улицам практически плывут машины, а на центральных улицах остановились троллейбусы и трамваи. Движение общественного электротранспорта оказалось парализованным в районе стадиона «Кубань», улицах Вишняковой и Коммунаров, а также Дмитриевской дамбы.

По сообщениям СМИ, для устранения последствий стихии местные власти вывели на улицу практически всю спецтехнику, в настоящий момент специалисты работают над восстановлением городской инфраструктуры.