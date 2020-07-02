«Мы вместе»: активисты ОНФ проведут флешмобы в честь завершения голосования по поправкам в Конституцию

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в пятницу, 3 июля, отпразднуют завершение голосования по поправкам в Конституцию проведением нескольких крупных флешмобов в рамках акции «Мы вместе».

«С высоты птичьего полета можно будет увидеть надпись: "Я люблю Россию!". Жители Калининграда, Крыма и Курильских островов выстроятся в буквы и растянут стяги цвета российского флага в знак единства и солидарности в поддержку Конституции», - говорится в сообщении ОНФ.

Также, по данным Фронта, в семи регионах страны возле ЗАГСов появятся праздничные тантамарески (стенды для фотосъемки с отверстием для лица), иллюстрирующие статью 72 Конституции РФ «Брак – это союз мужчины и женщины». Так активисты решили поддержать традиционные ценности и нормы морали, принятые в нашем обществе, и которые теперь закреплены в основном законе страны. Флешмоб состоится в Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской, Астраханской областях и в подмосковных Мытищах.

Кроме того, в 14 регионах России жители в национальных костюмах и на разных языках выскажутся за поправку, гарантирующую защиту культуры всех народов и этносов, проживающих на территории страны. Под девизом «Моя страна – моя Конституция» представители субъектов страны расскажут, что теперь государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. В акции примут участие: Карелия, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Алтай, Саха, Северная Осетия – Алания, Тыва, Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Чеченская Республика, Пензенская область, Чукотский и Ненецкий АО.

Голосование по конституционным поправкам в России проходило в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно.

Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в плебисците приняли участие 67,97% избирателей.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию выступил президент России Владимир Путин в январе текущего года. По мнению главы государства, предложенные им изменения отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.