«Профессионализм ниже плинтуса»: журналист объяснил, зачем NYT публикует непроверенные фейки про Россию

Все больше западных СМИ поддерживают фейковую новость New York Times про якобы сотрудничество России с боевиками в Афганистане против американских военных, несмотря на то, что не только в Кремле опровергли эту информацию, но и спецслужбы США, и президент Дональд Трамп заявили об отсутствии доказательств и назвали эту статью сфабрикованной.

Так почему же все больше зарубежных журналистов подхватывают эту сомнительную и непроверенную тему, а также, почему такое сотрудничество невозможно в студии «Открытого эфира» рассказал обозреватель ИД «Коммерсант» Сергей Строкань.

«NYT выступает флагманом обвинений в связях российских спецслужб с талибами*. Но проблема к этому не сводится. Проблема в стандартах журналистики. К информационной кампании подключились и Washington Post, и CNN, и некоторые другие медиа. Если все это проанализировать, ни в одной публикации, ни в одном материале нет конкретных фамилий. Планка профессионализма лежит ниже плинтуса. Сплошь анонимные источники. Как говорится, «то ли он украл, то ли у него украли». При этом логики в обвинениях нет. Зачем России спонсировать убийство талибами* американцев, если боевики и так это делают с большой охотой. Мы даже помогали американцам в борьбе и обеспечивали транзит их войскам в Афганистан», - заявил журналист.

На отсутствие доказательств в материалах западных журналистов обратил внимание спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Дипломат также отметил, что при прочтении публикаций возникает еще больше вопросов и «фальшивки тоже надо готовить тщательно».

*«Талибан» - радикальное исламистское движение, запрещенное на территории РФ