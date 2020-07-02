Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 21 истребителя МиГ-29

Минобороны Индии сообщает, что совет по оборонным закупкам страны одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29. А также модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов,.

«Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ», - сказано в официальном сообщении.

Также уточняется, что закупка и модернизация МиГ-29 из России, по оценкам, обойдется в 74,1 миллиарда рупий (984 миллиона долларов).

Всего в ходе заседания совет по оборонным закупкам одобрил модернизацию вооружения армии Индии на сумму приблизительно в 389 миллиардов рупий (5,1 миллиарда долларов).

Отмечается, что ВВС Индии также приобретут дополнительно 12 самолетов Су-30 МКИ. Их выпуском занимается индийская авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Ltd по российской лицензии.

Ранее сообщалось, что Индия приняла решение купить еще 400 российских танков Т-90С, которые производятся в стране по лицензии.