В Кирове в пятиэтажке произошел хлопок газа

В Кирове на улице Орджоникидзе в одной из квартир пятиэтажного дома произошел хлопок газа. Об этом сообщили в четверг, 2 июля, в региональном ГУ МЧС РФ.

«В 17.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Киров по улице Орджоникидзе, дом 6, произошел хлопок газовоздушной смеси, без последующего возгорания», - говорится в сообщении.

Жильцы пострадавшего и соседних домов эвакуированы. Данные о пострадавших уточняются. К ликвидации последствий хлопка газа привлечены 11 человек и три единицы техники.

По предварительной информации, хлопок произошел в панельном доме, в результате чего были повреждены окна в квартирах и на лестничных клетках в подъезде.