В Кремле анонсировали встречу Путина с рабочей группой по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в пятницу, 3 июля, проведет встречу с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

«Да, я подтверждаю. Такая встреча состоится», — заявил Песков, пишет РИА Новости.

Напомним, 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции России. Поддержали изменения 77,92% избирателей, а 21,27% — высказались против. По данным ЦИК, общая явка составила 67,97%.

Ранее сообщалось, что в Совфеде рассказали, когда вступят в силу поправки к Конституции. Отмечается, что работу над законами во исполнение Конституции российский парламент начнет уже на следующей неделе.