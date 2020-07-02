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Археологи впервые обнаружили глубоко под водой поселение аборигенов Австралии

Тамара Астапенкова
18:18 02.07.2020
Около 50 тысяч лет назад, когда первые люди проникли на австралийский континент, уровень моря был ниже примерно на 130 метров, чем сейчас.
Археологи впервые обнаружили глубоко под водой поселение аборигенов Австралии
© Фото: Dimitris Vetsikas, Pixabay

Археологи у северо-западных берегов Австралии сделали уникальное открытие. Впервые на дне Индийского океана, на глубине около 14 метров, обнаружены следы сразу двух первых поселений австралийских аборигенов. Об этом сообщил научный журнал PLOS One.

Предполагается, что поселения аборигенов были затоплены после завершения ледникового периода. Около 50 тысяч лет назад, когда первые люди проникли на австралийский континент, уровень моря был ниже примерно на 130 метров, чем сейчас. Вода начала подниматься после таяния льдов.

Ученые поясняют, что треть территории австралийского континента сейчас скрыта под водой, как и артефакты древних аборигенов. Данная находка уникальна тем, что вселяет надежду археологов на сохранность и других памятников культуры.

Один из авторов исследований, доцент австралийского университета Флиндерса Джонатан Бенджамин, и его коллега во время подводных работ обнаружили в окрестностях архипелага Дампье около трех сотен каменных артефактов и следы человеческой активности. Этот участок ученые выбрали после детального анализа дна, снимки которого были получены с помощью подводных камер и лазерных радаров. После двух лет серьезной работы и были сделаны уникальные находки.

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