Задержанный экс-губернатор Фургал обратился к жителям Хабаровского края

Арестованный по подозрению в организации нескольких убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опубликовал сообщение на своей странице в соцсети. Бывший глава региона обратился к жителям края, поблагодарив их за два проведенных с ним вместе года.

Фургал обозначил в Instagram, что это были «насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные» два года.

«Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать. Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал!», - отметил бывший глава региона.

В конце Сергей Фургал назвал Хабаровский край - краем сильных духом людей.

Напомним, вчера на место бывшего губернатора президент РФ назначил нового руководителя. С 20 июня врио губернатора Хабаровского края является Михаил Дегтярев. Сегодня утром он уже прибыл в Хабаровск, столицу региона. Сергей Фургал снят со своего поста в связи с утратой доверия.