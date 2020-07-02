Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения в реке тела ребенка
Тело новорожденного нашли в реке около моста Лужники.
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Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения тела ребенка в Москве-реке.
«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением в реке трупа малолетнего ребенка. Прокурор Москвы Денис Попов поручил незамедлительно установить все обстоятельства произошедшего», - отметила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Тело новорожденного нашли в реке около моста Лужники. Было заведено уголовное дело об убийстве. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.