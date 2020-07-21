Минобороны РФ: первая российская вакцина от COVID-19 готова

Работа российских военных вирусологов по созданию первой отечественной вакцины от COVID-19 завершена. Вчера вторая группа добровольцев, принимавших участие в клинических испытании препарата от заражения инфекцией коронавируса покинула стационар после сдачи контрольных анализов.

Как заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, военные специалисты совместно с учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже сделали окончательные оценки результатов испытаний.

«На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», - цитирует Цаликова газета «Аргументы и факты».

Первый замминистра пояснил, что российские военные вирусологи совместно с ведущими научными организациями страны активно работают над созданием вакцин от опасных заболеваний. И этот факт был предопределяющим для согласия военнослужащих-добровольцев на участие в создании и испытаниях препарата от коронавирусной инфекции.

«С возникновением новой коронавирусной инфекции министром обороны незамедлительно была поставлена задача военным специалистам - приступить к созданию вакцины от Covid-19», - рассказал Цаликов.

В 2015 году российские военные специалисты совместно с микробиологами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первыми разработали и успешно испытали вакцину от так называемой «моровой язвы» XXI века - лихорадки Эбола.