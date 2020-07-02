На Украине заявили о намерении использовать американские комплексы Javelin в Донбассе

Бригады украинских силовиков в Донбассе планируется оснащать американскими противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

«В дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район операции объединенных сил, будет усиливать Javelin», - сообщил Хомчак в интервью порталу «АрмияInform».

По его словам, на Украине американских ПТРК Javelin в наличии в большом количестве как и подготовленных к ним расчетов. На сегодняшний день одна из бригад проходит подготовку для выполнения задач в Донбассе. На полигоне отрабатывается «тактика применения Javelin», уточнил Хомчак.

В марта 2018 года Пентагон сообщил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. Через год американская администрация заявила, что Украина выразила заинтересованность в приобретении большего количества комплексов Javelin, и Госдеп рассматривает эту возможность.