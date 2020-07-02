Пожар на Тверской в Москве потушен

Крупный пожар на Тверской улице потушен. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщил начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.

Ранее сообщалось, что на Тверской в шестиэтажном доме, находящемся на реконструкции, произошло возгорание. В тушении пожара приняли участие 188 человек и 61 единица техники.

Из-за пожара в здании в обе стороны была перекрыта Тверская от Триумфальной площади до Бульварного кольца, из-за чего сильно осложнилось движении и на соседних улицах. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали временно воздержаться от поездок в центр столицы.