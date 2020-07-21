Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

Главы стран Евросоюза на пятый день саммита в Брюсселе достигли соглашения по восстановлению экономики своих стран после пандемии коронавируса. Согласно документу, на эти цели из бюджета сообщества на 2021-2027 годы будет выделено 750 миллиардов евро.

Сообщая о принятом соглашении, глава Евросовета Шарль Мишель радостно отреагировал в Twitter.

«Сделка есть!», - написал Мишель в соцсети.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь также был в приподнятом настроении, назвав в Twitter пятый день саммита «историческим днем для Европы».