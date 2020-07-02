Умер поэт Борис Дубровин, автор песен Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона

Советский поэт Борис Дубровин, автор песен для таких эстрадных исполнителей, как Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Анна Герман и Муслим Магомаев, умер в возрасте 94 лет.

Мужчина ушел из жизни несколько дней назад, но стало известно об этом только сейчас. Дубровин умер в свой квартире в Москве через месяц после 94-летия. С ним рядом находилась его жена Валентина Тарасовна.

«Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил источник KP.RU.

Борис Дубровин написал тексты таких известных песен, как «От печали до радости» Юрия Антонова, «Любви негромкие слова» Анны Герман, «Маленькая Москва» Александра Барыкина, «Вся жизнь моя» Андрея Миронова.

Поэт в разные годы работал с Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским и многими другими.

Также Борис Дубровин написал стихи для таких звезд, как Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Валерий Леонтьев.