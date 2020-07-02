СМИ: Росавиация продлила ограничения на международные полеты

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд в Россию иностранцев до 1 августа 2020 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграмму ведомства, которая была разослана аэропортам и авиакомпаниям.

«До 23.59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в сообщении.

Уточняется, что после 27 марта подобные телеграммы ведомство рассылает каждый месяц. Речь идет не только об ограничении на въезд, но и на выезд в зарубежные страны. С начала лета из России могут вылетать лица с двойным гражданством, имеющие вид на жительство или отправляющиеся на работу или лечение.

Ранее сообщалось, что Росавиация выступала с предложением возобновить авиасообщение со странами СНГ. Также было предложено в индивидуальном порядке открывать авиасообщение со странами дальнего зарубежья, учитывая эпидемиологическую обстановку в каждом конкретном случае.