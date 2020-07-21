Стивен Сигал прилетел на неделю в Бурятию, чтобы посетить Байкал

Актер Стивен Сигал решил нанести визит в столицу Бурятии Улан-Удэ. Как сообщила пресс-служба правительства, голливудская звезда и признанный мастер боевых искусств планирует провести в регионе неделю.

В планах актера, который имеет российское гражданство, - посещение центра буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинского дацана. Там он намерен провести показательную тренировку для спортсменов республики. Также Сигал хочет поближе познакомиться с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.

Но на этом актер не остановится. Одним из главных пунктов в программе его пребывания в Бурятии значится посещение озера Байкал.

«Я считаю это озеро - священным местом для региона и его защита имеет первостепенное значение. У меня много друзей и родственников отсюда и моя связь с республикой черзвычайно важна», - сказал как-то Сигал.

В 2016 году Стивен Сигал заявил, что его отец был бурятом. Вскоре после этого актер получил российский паспорт и стал гражданином РФ.