В МИД РФ заявили, что Россия никогда не предоставляла оружие талибам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ никогда не поставляла вооружения террористическому движению «Талибан»*, только законному правительству Афганистана.

«Россия поставляла вооружение только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно», - уточнила Захарова во время брифинга.

Она отметила, что госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не ставил вопрос о якобы прекращении поставок оружия талибам.

«Что я хочу сказать относительно контактов американских партнеров, в частности, американского госсекретаря с российским визави: господин Помпео в ходе своих встреч с господином Лавровым этот вопрос не ставил», - подытожила Захарова.

Напомним, ранее New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что якобы военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. при этом никаких доказательство предоставлено не было. Позже Дональд Трамп и американская военная разведка заявили, что данная статья содержит недостоверную информацию.