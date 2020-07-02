Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам на 0,4-0,5%, следует из мониторинга данных кредитной организации. Одновременно с этим запущен промовклад сроком не более шести месяцев «Лето Онлайн» со ставкой до 4%.

Вклад «Сохраняй» теперь доступен с максимальной ставкой до 3,86%. Ранее его можно было открыть со ставкой до 4,5%. Процентная ставка по вкладу «Пополняй» снизилась с 3,8% до 3,3%. Со второго июля максимальная ставка по вкладу «Управляй», в котором предусматривается возможность пополнения вклада и снятия наличных, снизилась до 2,95% годовых. Были снижены ставки и по вкладам в премиум-сегменте, предусматривающие открытие от 5 миллионов рублей. Вклад «Лидер сохраняй» теперь имеет ставку до 4,15% против 4,65% ранее.

Сбербанк уже снижал ставки по вкладам в рублях в начале мая, объясняя это общей тенденцией на рынке. В июне были снижены минимальные ставки по кредитам на любые цели. Тогда ставки были снижены с 12,9% до 11,9%.