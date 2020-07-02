В Москве локализовали пожар на Тверской улице

В столичном главке МЧС заявили, что распространение огня в здании в центре Москвы на Тверской улице удалось остановить.

Ранее сообщалось о пожаре в шестиэтажном доме №24 на улице Тверская. Здание находится на реконструкции. Предварительно пострадавших в результате происшествия нет.

«Площадь пожара в доме на Тверской улице в центре Москвы составила 800 кв. м, погибших или пострадавших нет», - отметили в экстренных службах.

По последним данным, в тушении пожара принимают участие 188 человек и 61 единица техники.

Ранее сообщалось, что Тверскую улицу перекрыли от Садового до Бульварного кольца из-за пожара. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти.