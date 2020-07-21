В работе мессенджера WhatsApp произошли сбои по всему миру

Популярный мессенджер WhatsApp на некоторое время вышел из строя у пользователей по всему миру. Около 4.00 по Москве на сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, стали поступать жалобы из разных стран на проблемы с мессенджером.

Наибольшее количество неполадок в работе WhatsApp было зафиксировано в Латинской Америке, Бразилии, Чили, Мексике, Аргентине, Малайзии и Индонезии. Чуть меньше проблем с отправкой сообщений и перепиской возникло в США, Гонконге и Колумбии.

Самой распространенной проблемой стали проблемы с соединением (70%), далее следуют сложности с отправкой и получением сообщений (27%), у небольшого количества пользователей возникли затруднения с авторизацией (2%).