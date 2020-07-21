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Первые международные полеты могут разрешить в шести крупных городах РФ

Анна Берестовая
05:54 21.07.2020
На каждый макрорегион России при таком сценарии будет приходиться один функционирующий в контексте международного сообщения аэропорт.
Первые международные полеты могут разрешить в шести крупных городах РФ
© Фото: pixabay.com

Возобновление международных пассажирских перелетов после периода противоэпидемических ограничений может быть на первых этапах введено лишь в шести крупных городах России. Соответствующая инициатива была предложена правительству первым замминистра транспорта РФ, главой Росавиации Александром Нерадько.

Центрами возвращения широкой авиации, согласно проекту, должны будут стать Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону.

Минимизация числа аэропортов, обслуживающих авиасообщение с иностранными государствами, считается необходимой в Роспотребнадзоре для уменьшений рисков распространения пандемии при новых послаблениях.

С наступлением второго этапа подход к обеспечению безопасности полетов изменится. Специалисты Роспотребнадзора будут следить за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире и составлять обновляемый раз в две недели список государств, авиасообщение с которыми можно будет осуществлять из любых городов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя крупной российской воздушной гавани.

Также было указано что такой перечень городов для первого этапа был сформирован по географическим соображениям – исходя из необходимости в одном аэропорту на макрорегион страны.

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