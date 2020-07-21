Первые международные полеты могут разрешить в шести крупных городах РФ

Возобновление международных пассажирских перелетов после периода противоэпидемических ограничений может быть на первых этапах введено лишь в шести крупных городах России. Соответствующая инициатива была предложена правительству первым замминистра транспорта РФ, главой Росавиации Александром Нерадько.

Центрами возвращения широкой авиации, согласно проекту, должны будут стать Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону.

Минимизация числа аэропортов, обслуживающих авиасообщение с иностранными государствами, считается необходимой в Роспотребнадзоре для уменьшений рисков распространения пандемии при новых послаблениях.

С наступлением второго этапа подход к обеспечению безопасности полетов изменится. Специалисты Роспотребнадзора будут следить за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире и составлять обновляемый раз в две недели список государств, авиасообщение с которыми можно будет осуществлять из любых городов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя крупной российской воздушной гавани.

Также было указано что такой перечень городов для первого этапа был сформирован по географическим соображениям – исходя из необходимости в одном аэропорту на макрорегион страны.