Тверскую улицу перекрыли от Садового до Бульварного кольца из-за пожара

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что Тверская улица в центре Москвы перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца из-за пожара в здании.

«Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города», - говорится в официальном сообщении.

По последним данным, площадь пожара в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании составляет 300 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти. Борьбу с возгоранием ведут уже 188 человек и 61 единица техники.