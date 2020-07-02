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Психологи МЧС России приняли более 10 тысяч звонков в работе горячей линии по коронавирусной инфекции

Виктория Ивашечкина
15:01 02.07.2020
Большинство звонков были связаны с потребностью в получении эмоциональной поддержки.
Психологи МЧС России приняли более 10 тысяч звонков в работе горячей линии по коронавирусной инфекции
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

С 2 апреля психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России участвовали в работе телефона горячей линии «Мы вместе», открытой в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса на базе Общероссийского народного фронта. Психологи МЧС России принимали звонки на всей территории страны вне зависимости от местонахождения абонента.

За три месяца работы специалисты центра оказали психологическую помощь более чем в 10 тысячах случаев обращений. Большинство звонков было связано с потребностью в получении эмоциональной поддержки.

Многие испытывали трудности в адаптации к самоизоляции и выходу из нее, а также опасения и тревогу, связанные с утратой прежних социальных и материальных возможностей. Также люди обращались к психологам со страхами и переживаниями о своем здоровье и здоровье своих близких.

В данный момент специалисты отмечают устойчивое снижение количества звонков от людей, нуждающихся в психологической помощи в связи с эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса.

На данном этапе психологи МЧС России завершили работу.

Телефон горячей линии ОНФ 8-800-200-34-11 продолжает работать, при необходимости специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России вновь подключатся к работе.

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