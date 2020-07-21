Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в столицу региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в столицу региона.

Самолет с Дегтяревым должен был приземлиться в Хабаровске в 4.45 по Москве, однако он прибыл с небольшим опережением графика и сел в 4.42, передает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Указ об отставке экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, в настоящее время проходящего обвиняемым в уголовном деле по факту совершения особо тяжких преступлений, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 20 июля. Тогда же было принято решение о назначении врио губернатора региона председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.